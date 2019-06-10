Решение проблем с просмотром фильмов на планшете

Один из поводов приобрести планшет – смотреть на нем фильмы и сериалы в поездках. Но нередко случается, что устройство отказывается проигрывать видеофайл. Причиной может быть несовместимость формата с медиаплеером или старая версия системы, которая не «тянет» крупногабаритные видео.

Можно, конечно, потратить время на поиски приложения, которое открывает файлы любых форматов и веса, синхронизирует субтитры с видеорядом, но как показывает практика, это сложно и долго.

Один из оптимальных вариантов – конвертировать капризный файл в более подходящий формат, сжать его и отредактировать субтитры до того, как загружать видео на планшет (или смартфон).

Что для этого понадобится? Универсальный конвертер видео: https://www.movavi.ru/videoconverter/ . Его разработчики – компания Movavi, которая выпускает самый разный софт для работы с мультимедиа.

Конвертация

Среди всех форматов MP4 считается самым «удобоваримым» для любых устройств. Большинство видео, скачиваемых из Интернета, хранятся именно в этом формате. Его преимущество – сравнительно небольшой вес, что влияет на качество изображения. Однако на экране планшета вы не заметите разницы между видео в MKV или в сжатом MP4.

Чтоб уж наверняка не прогадать с форматом видео для своего планшета, вы можете выбрать специальный профиль сохранения. В Movavi Конвертере предлагаются шаблоны настройки для конкретных устройств от смартфонов до телевизоров. Выбирайте нужную марку и разрешение экрана вашего планшета, а программа подберет все остальные параметры.

В конвертере есть режим SuperSpeed, суть которого заключается в том, чтобы поменять формат файла за несколько секунд и при этом сохранить его качество. Этот режим доступен для целого ряда форматов и устройств, представленных на скриншоте ниже:

Сжатие больших файлов

Иногда причина, по которой видео не открывается на планшете, кроется в его размере. Старым устройствам может не хватать мощности открыть файл в несколько гигабайт. В конвертере файл можно сжать, не меняя формат. А чтобы проверить, что у вас получится, воспользуйтесь пробной конвертацией и обработайте небольшой отрывок видео.

Работа с субтитрами

Последняя группа проблем с видео в нашем списке связана с субтитрами. Нередко файл субтитров нужно открывать отдельно от видео, но не все приложения позволяют это сделать. Если их «вшить», то такая необходимость отпадает.

Здесь же можно удалить и лишние языковые дорожки, выбрать расположение субтитров в кадре, а также синхронизировать с видео.

Movavi Конвертер позволяет решить самые распространенные проблемы, которые могут возникнуть при просмотре фильмов на планшете. К тому же с ним легко извлечь музыку из видео, конвертировать изображения, а также провести подготовительные работы: обрезать или повернуть видео, убрать тряску и фоновые шумы и многое другое.

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